В прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце»

28 июля в российский прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце».
Действие картины развивается в России 1985 года. Она рассказывает о пятнадцатилетнем Артеме Белова, который в последнее лето своего детства сталкивается с глобальными изменениями в своей жизни: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и серьезная ссора.
Единственной отдушиной Артема становится скейтбординг, и теперь он должен во что бы то ни стало победить в уличных соревнованиях.
«Асфальтовое солнце» является победителем кинофестиваля «Окно в Европу» в номинации «Выборгский счет». Сценарий к картине написала Настя Кузнецова («Чики»), а в качестве продюсера выступила Юлия Мишкинене («Салют-7»).
В фильме снялись Артем Фадеев, Полина Агуреева, Олег Ягодин, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова, Василина Маковцева, Алина Бабак, Александр Бодров, Александр Кудренко и другие.
«Мне хотелось передать настроение эпохи начала 1980-х, времени моего подросткового возраста, показать запомнившиеся мне детали, напомнить о музыке, которую мы слушали, и сделать это при помощи современного киноязыка. Мне кажется, фильм получился очень эмоциональным, я бы назвал это „эмоциональным аттракционом“. Мы говорим об известных всем жизненных ситуациях — о любви, предательстве, отношениях с родителями», — рассказал режиссер.
Купить билеты на «Асфальтовое солнце» в кинотеатрах можно по ссылке.