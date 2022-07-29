перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Emran Kassim / Wikimedia Commons
Apple наняла топ-менеджера Lamborghini для разработки своего электрокара 19:17
В Испании прокуратура запросила для Шакиры более 8 лет тюрьмы за неуплату налогов 19:15
На жену Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело из‑за неуведомления о втором гражданстве 18:27
Агузарова, Титомир, Shura: в парке «Красная Пресня» открылась концертная площадка «Главleto» 18:13
В прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» 18:05
Путин подписал указ об увековечивании памяти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой 17:08
OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz Bab, Thomas Mraz и Blago White выступят на интерактивном хип-хоп-шоу 17:07
Из соцсетей Бейонсе
Бейонсе выпустила долгожданный альбом «Renaissance» 16:35
Самолет Utair Грозный — Москва, подавший сигнал бедствия, вернулся в аэропорт вылета Обновлено в 16:31
Создатели мультсериала «Человек-паук: Первый год» раскрыли новые подробности о сюжете 15:34
Московский хип-хоп-исполнитель Acid Racer поделился новым EP «Дым 47900» 15:14
В «Авиапарке» и «Атриуме» возобновили работу первые магазины Mango 15:05
seb_901/Unsplash
Renault потеряла 2,3 млрд евро из‑за ухода из России 14:45
Gorillaz поделились клипом на новый трек «Cracker Island», записанный с Thundercat 14:35
Умер актер из «Доктора Кто» Бернард Криббинс 13:53
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск» 13:38
DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России 13:02
«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек сыграет Бэтмена в «Аквамене-2» 12:09
Instagram* все же откажется от полноэкранного режима и сократит рекомендации. Но на время 11:14
«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто 11:04

В прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:05

28 июля в российский прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце».

Действие картины развивается в России 1985 года. Она рассказывает о пятнадцатилетнем Артеме Белова, который в последнее лето своего детства сталкивается с глобальными изменениями в своей жизни: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и серьезная ссора.

Единственной отдушиной Артема становится скейтбординг, и теперь он должен во что бы то ни стало победить в уличных соревнованиях.

«Асфальтовое солнце» является победителем кинофестиваля «Окно в Европу» в номинации «Выборгский счет». Сценарий к картине написала Настя Кузнецова («Чики»), а в качестве продюсера выступила Юлия Мишкинене («Салют-7»).

В фильме снялись Артем Фадеев, Полина Агуреева, Олег Ягодин, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова, Василина Маковцева, Алина Бабак, Александр Бодров, Александр Кудренко и другие.

«Мне хотелось передать настроение эпохи начала 1980-х, времени моего подросткового возраста, показать запомнившиеся мне детали, напомнить о музыке, которую мы слушали, и сделать это при помощи современного киноязыка. Мне кажется, фильм получился очень эмоциональным, я бы назвал это „эмоциональным аттракционом“. Мы говорим об известных всем жизненных ситуациях — о любви, предательстве, отношениях с родителями», — рассказал режиссер.

Купить билеты на «Асфальтовое солнце» в кинотеатрах можно по ссылке.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Илья Хотиненко
Артем Фадеев
Полина Агуреева
Олег Ягодин
Давид Мелконян
Василина Маковцева
Алина Бабак
Александр Бодров
Александр Кудренко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить