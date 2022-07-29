В прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце»

28 июля в российский прокат вышла мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце».

Действие картины развивается в России 1985 года. Она рассказывает о пятнадцатилетнем Артеме Белова, который в последнее лето своего детства сталкивается с глобальными изменениями в своей жизни: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и серьезная ссора.

Единственной отдушиной Артема становится скейтбординг, и теперь он должен во что бы то ни стало победить в уличных соревнованиях.