OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz Bab, Thomas Mraz и Blago White выступят на интерактивном хип-хоп-шоу

20 августа в Петербурге состоится трехчасовое интерактивное хип-хоп-шоу Untitled с участием российских хитмейкеров. На сцену выйдут OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz Bab, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy и Iroh.

Артисты исполнят свои самые популярные бэнгеры в окружении интерактивных декораций, в создании которых они тоже поучаствовали. В программе: падающий в зале снег, световые эффекты, масштабная подтанцовка, большие светодиодные экраны и мощная акустическая система.

Ивент пройдет на мультимедийной концертной площадке Temple of Deer, старт — в 17.00. Помимо выступлений артистов в рамках фестиваля пройдет дневная вечеринка и афтепати с артистами в премиальной локации.

Фестиваль Untitled организован в поддержку первого в мире токенизированного полнометражного фильма «Монолит», в съемках которого уже приняли участие Thomas Mraz, Blago White и Hofmannita. При создании персонажей для каждого артиста команда проекта отталкивалась от их сценического образа.