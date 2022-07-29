Путин подписал указ об увековечивании памяти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти бывшего директора и президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом пишут «Ведомости».

Президент рекомендовал правительству столицы назвать одну из улиц в честь Антоновой и учредить персональную стипендию ее имени для студентов. Выплату смогут получить обучающиеся по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «История искусств».

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. Причиной ее смерти стал коронавирус.

Антонова работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина с 1945 года. С февраля 1961 года по июль 2013 года она была директором ГМИИ. На этом посту она организовала крупнейшие международные выставки, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многие другие. После отставки она стала президентом музея.