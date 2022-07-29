перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин подписал указ об увековечивании памяти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой 17:08
OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz Bab, Thomas Mraz и Blago White выступят на интерактивном хип-хоп-шоу 17:07
Из соцсетей Бейонсе
Бейонсе выпустила долгожданный альбом «Renaissance» 16:35
Самолет Utair Грозный — Москва, подавший сигнал бедствия, вернулся в аэропорт вылета Обновлено в 16:31
Создатели мультсериала «Человек-паук: Первый год» раскрыли новые подробности о сюжете 15:34
Московский хип-хоп-исполнитель Acid Racer поделился новым EP «Дым 47900» 15:14
В «Авиапарке» и «Атриуме» возобновили работу первые магазины Mango 15:05
seb_901/Unsplash
Renault потеряла 2,3 млрд евро из‑за ухода из России 14:45
Gorillaz поделились клипом на новый трек «Cracker Island», записанный с Thundercat 14:35
Умер актер из «Доктора Кто» Бернард Криббинс 13:53
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск» 13:38
DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России 13:02
«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек сыграет Бэтмена в «Аквамене-2» 12:09
Instagram* все же откажется от полноэкранного режима и сократит рекомендации. Но на время 11:14
«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто 11:04
Джонни Депп продал свои картины за 3,65 млн долларов 10:14
Глава L’Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка 9:53
Американка, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск 9:33
Daniele Levis Pelusi/Unsplash
Владельцы кинотеатров попросили снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений 8:33
В сети появился трейлер фильма «Дом тьмы» с Кейт Босуорт 3:06

Путин подписал указ об увековечивании памяти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти бывшего директора и президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом пишут «Ведомости».

Президент рекомендовал правительству столицы назвать одну из улиц в честь Антоновой и учредить персональную стипендию ее имени для студентов. Выплату смогут получить обучающиеся по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «История искусств».

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. Причиной ее смерти стал коронавирус.

Антонова работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина с 1945 года. С февраля 1961 года по июль 2013 года она была директором ГМИИ. На этом посту она организовала крупнейшие международные выставки, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многие другие. После отставки она стала президентом музея.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить