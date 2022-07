Московский хип-хоп-исполнитель Acid Racer поделился новым EP «Дым 47900»

Московский хип-хоп-артист и продюсер Acid Racer выпустил новый мини-альбом «Дым 47900». Послушать его можно здесь.

«Мне хочется окунуть злую рэперскую метареальность в мир детских фантазий. В мир, похожий на видеоигру, в которой дурацкие игрушечные машинки подпрыгивают на трамплинах и живописно взрываются, а ты неизменно становишься победителем», — поделился артист.

В новом мини-альбоме Acid Racer хотел в максимально яркой и гротескной форме представить свое видение современного самобытного хип-хопа на русском языке. «Все, что мне нравится в хип-хопе, тут преувеличено и раздуто до комиксной абсурдности. 808-е басы, заполняющие весь микс, скрипучие винтажные синтезаторы, over the top духовые, ироничные строчки, смешивающие в себе американский и российский сленг типа „я keep it три сотки“», — пояснил он.