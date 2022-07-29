В «Авиапарке» и «Атриуме» возобновили работу первые магазины Mango

Магазины испанской сети Mango в России постепенно возобновляют работу. Об этом рассказали РИА «Новости» представители торговых центров.

Первыми открылись бутики в торговых центрах «Авиапарк» и «Атриум» в Москве. Там уже началась распродажа — марка реализует остатки летней коллекции.

Отмечается, что в магазинах представлены в основном верхняя одежда и аксессуары. На ряд изделий действуют скидки, однако в целом цены стали выше, чем были до закрытия бутиков.

По словам одного из сотрудников компании, новые поставки товаров Mango ожидаются в августе — это будут уже осенние коллекции. Как они будут осуществляться (и будет ли задействован параллельный импорт), пока не раскрывается.

На русскоязычной версии сайта Mango по-прежнему указано, что в связи с «определенными операционными проблемами, с которыми компания Mango столкнулась в последнее время», работа корпоративных магазинов и сайта временно приостановлена.

У Mango было 55 собственных магазинов в России, еще 53 точки работали по франшизе. Магазины испанского бренда закрылись в марте, а франчайзинговые некоторое время продолжали работать.

В июне в Mango заявили, что передадут собственные точки франчайзи и уйдут из России. Партнеры смогут продолжать закупать товары бренда, но логистикой им придется заниматься самостоятельно.

В конце июля стало известно, что магазины Mango по франшизе планирует открыть турецкая компания Fiba Retail, ранее развивавшая в России британский бренд масс-маркета Marks & Spencer. Предполагалось, что бутики испанского бренда появятся на месте точек M&S.