Группа «Тату» решила воссоединиться и дать концерт в Минске

Группа «Тату» объявила о воссоединении и подготовке к первому сольному концерту. Об этом рассказали Юлия Волкова и Лена Катина в своих соцсетях.

Первый концерт «Тату» состоится в Минске 3 сентября. В этот день на стадионе «Динамо» пройдет масштабный фестиваль, на котором также выступят Люся Чеботина, Мот, Серега и другие.

Будет ли это разовая акция, пока неясно.

Официально группа «Тату» распалась в 2011 году из‑за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной карьерой. Карьера коллектива завершилась двойным альбомом ремиксов для Waste Management. После этого девушки воссоединялись по особым случаям, таким как церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

3 октября 2021 года Катина анонсировала воссоединение коллектива. «Официальный трибьют „Тату“ — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — отмечала певица. Однако тогда на пост о возвращении отреагировал автор музыки и владелец прав на песни Сергей Галонян, который заявил, что разрешение на это он не давал и не будет.