Renault потеряла 2,3 млрд евро из‑за ухода из России

В первом полугодии 2022 года на фоне ухода с российского рынка французская автомобильная группа компаний Renault понес убытки в размере 2,3 млрд евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчетность компании.

В документе говорится, что такой крупный убыток связан с «неденежной корректировкой из‑за прекращения промышленной активности в России».

При этом, несмотря на трудности, связанные с уходом из России, а также нехваткой полупроводников, компания продолжает улучшать операционные показатели, отмечается в отчете.

«Вся наша энергия направлена ​​на то, чтобы превратить Renault Group в конкурентоспособного, технологичного и устойчивого игрока», — сказал гендиректор Renault Group Лука де Мео.

16 мая стало известно, что Renault подписала соглашение о переходе российских активов компании в государственную собственность. Владельцем доли группы в «АвтоВАЗе» стала ФГУП «НАМИ», завода «Рено Россия» — правительству Москвы.