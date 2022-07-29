Создатели мультсериала «Человек-паук: Первый год» раскрыли новые подробности о сюжете

Исполнительный продюсер Marvel Studios Брэд Виндербаум раскрыл несколько новых подробностей о грядущем сериале «Человек-паук: Первый год» в интервью изданию Comicbook.

По его словам, действие сериала развернется в альтернативной вселенной.

«Вплоть до момента, когда Питер находит сломанный Blu-ray в мусорном баке, и входит в свою квартиру, где его ждет Тони Старк, чтобы предложить ему стажировку и отвезти в Берлин. Но из‑за того, что в мультивселенной происходят новые случайные события, его там ожидает не Тони Старк, а Норман Осборн. И это меняет его вектор жизни, который сталкивает его со многими неожиданными персонажами во вселенной Marvel», — рассказал Виндербаум.

События проекта будут развиваться до фильмов «Первый мститель: Противостояние» (2016) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017). Мультсериал расскажет о подростковой жизни Питера Паркера и о том, как он стал супергероем.

В нем появятся такие персонажи, как Доктор Осьминог, Норман Осборн, Гарри Осборн, Нико Минору, Сорвиголова, Доктор Стрэндж, Амадей Чо и другие.

Премьера мультсериала состоится в 2024 году на Disney+.