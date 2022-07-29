Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск»

Самым популярным онлайн-кинотеатром в России по итогам второго квартала года вновь стал «Кинопоиск». Он лидирует как по числу подписчиков — 14,7% от всех жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, так и по количеству платных подписок — 10,5%. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании GfK, которая поделилась с «Афишей Daily» его результатами.

Впервые с начала мониторинга Gfk в России снизилось число подписчиков онлайн-кинотеатров — с 46 до 42% и пользователей, оформивших платную подписку, — с 30 до 28%. На снижение аудитории повлиял уход с рынка западных сервисов Netflix, Megogo и других.

Сильнее всего количество подписчиков сократилось у ivi — c 12 до 10,1% (с 6,7% платящих за аккаунт до 5,9%). Тем не менее, платформа удержала второе место в топе. А вот okko, число подписчиков которого сократилось с 7,9 до 6,7% (с 4,2% платных до 3,7%), уступил третью позицию рейтинга онлайн-кинотеатру Wink. Подписка на последний оформлена у 7,3% горожан, а 5,3% — владельцы платных аккаунтов.

Пятую строчку вместо приостановившего работу в России Netflix во втором квартале занимает KION: 3,8% — общее число подписчиков сервиса среди горожан, 2,3% — количество платящих пользователей.

В онлайн-опросе приняли участие 7505 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, в том числе малых — с населением до 100 000 человек. Опрос проводился с 11 апреля по 23 июня 2022 года.