перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Московский хип-хоп-исполнитель Acid Racer поделился новым EP «Дым 47900» 15:14
В «Авиапарке» и «Атриуме» возобновили работу первые магазины Mango 15:05
Christopher Polk/Getty Images
Группа «Тату» решила воссоединиться и дать концерт в Минске 14:52
Renault потеряла 2,3 млрд евро из‑за ухода из России 14:45
Gorillaz поделились клипом на новый трек «Cracker Island», записанный с Thundercat 14:35
Умер актер из «Доктора Кто» Бернард Криббинс 13:53
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск» 13:38
DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России 13:02
«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек сыграет Бэтмена в «Аквамене-2» 12:09
«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто 11:04
Джонни Депп продал свои картины за 3,65 млн долларов 10:14
Глава L’Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка 9:53
Американка, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск 9:33
Daniele Levis Pelusi/Unsplash
Владельцы кинотеатров попросили снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений 8:33
В сети появился трейлер фильма «Дом тьмы» с Кейт Босуорт 3:06
MGM выпустит спин-офф «Рокки», посвященный Драго 2:30
На юго-востоке Москвы произошел пожар в хостеле. Погибли восемь человек 1:52
В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Ключи Локков». Он выйдет на Netflix в августе 1:07
Из соцсетей Шарлиз Терон
Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон поработают вместе над «антибайопиком» о Филипе К.Дике 0:00
На «Афише» появятся билеты на спектакли «Санкт-Петербург Оперы» Вчера в 22:51

Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:38

Самым популярным онлайн-кинотеатром в России по итогам второго квартала года вновь стал «Кинопоиск». Он лидирует как по числу подписчиков — 14,7% от всех жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, так и по количеству платных подписок — 10,5%. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании GfK, которая поделилась с «Афишей Daily» его результатами.

Впервые с начала мониторинга Gfk в России снизилось число подписчиков онлайн-кинотеатров — с 46 до 42% и пользователей, оформивших платную подписку, — с 30 до 28%. На снижение аудитории повлиял уход с рынка западных сервисов Netflix, Megogo и других.

Сильнее всего количество подписчиков сократилось у ivi — c 12 до 10,1% (с 6,7% платящих за аккаунт до 5,9%). Тем не менее, платформа удержала второе место в топе. А вот okko, число подписчиков которого сократилось с 7,9 до 6,7% (с 4,2% платных до 3,7%), уступил третью позицию рейтинга онлайн-кинотеатру Wink. Подписка на последний оформлена у 7,3% горожан, а 5,3% — владельцы платных аккаунтов.

Пятую строчку вместо приостановившего работу в России Netflix во втором квартале занимает KION: 3,8% — общее число подписчиков сервиса среди горожан, 2,3% — количество платящих пользователей.

В онлайн-опросе приняли участие 7505 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, в том числе малых — с населением до 100 000 человек. Опрос проводился с 11 апреля по 23 июня 2022 года.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить