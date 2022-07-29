DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России

С 1 сентября международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратит доставку внутри России.

Такое решение было принято в связи с техническими сложностями, а также из‑за законодательных ограничений.

В компании отметили, что документы и грузы, которые примут для доставки до 31 августа, будут доставлены получателям. Кроме того, после 1 сентября DHL Express продолжит оказывать услуги по доставке из России за границу.

В начале марта компания остановила прием и доставку посылок в Россию и Беларусь на неопределенный период.