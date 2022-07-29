«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек сыграет Бэтмена в «Аквамене-2»

«Брюс и Артур воссоединились. Люблю тебя и скучаю, Бен. Неплохой у кого‑то получился тур по студии WB. Застали на съемках. Будет круто! „Аквамен 2“. Всем алоха», — написал Момоа под своим постом, опубликовав фотографии с Аффлеком.

Бен Аффлек сыграет Бэтмена в грядущем фильме «Аквамен и затерянное королевство». Об этом рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа в своих соцсетях.

Момоа также показал видео со съемочной площадки Warner Bros. В нем он обращается к туристам со словами, что они раскрыли некий секрет, а затем заходит в трейлер с пометкой «Б. А.», где сидит Аффлек.

Насколько значительной будет роль Аффлека в «Аквамене» пока неизвестно. Премьера ленты запланирована на 17 марта 2023-го.

Появление Аффлека в роли Бэтмена стало настоящим сюрпризом, поскольку актер неоднократно заявлял, что больше никогда не вернется к этой роли. В 2016-м году планировалось, что Аффлек самостоятельно напишет сценарий, поставит и исполнит главную роль в сольном фильме о супергерое. Однако он отказался от роли Бэтмена и дальнейшего участия в киновселенной DC.

В начале 2022-го актер в очередной раз высказался об отсутствии интереса к роли Бэтмена. Он заявил, что был несчастлив во время съемок, а опыт работы над «Лигой справедливости» актер назвал неудачным.

«Мне не нравилось находиться там. Мне не казалось это чем‑то интересным. А потом произошли кое-какие действительно ужасные вещи, и я решил, что больше не буду в этом участвовать», — рассказывал тогда он.