Instagram* все же откажется от полноэкранного режима и сократит рекомендации. Но на время

Instagram* все же откажется от ряда недавних обновлений, включая режим полноэкранных видео и увеличенную долю рекомендованного контента. Соцсеть решила прислушаться к массовой критике пользователей и вернуться к предыдущему дизайну. Об этом сказал глава Instagram Адам Моссери в интервью Platformer.

«Я рад, что мы пошли на риск — если мы не терпим неудачи время от времени, значит, мы мыслим недостаточно широко или недостаточно смело», — отметил он. По словам Моссери, теперь соцсеть сделает «большой шаг назад, чтобы перегруппироваться и выяснить, что делать дальше».

В Instagram заявили, что изменения носят временный характер, в будущем стоит ожидать новых обновлений, созданных с учетом мнения пользователей. Глава соцсети отметил, что в последнем квартале количество времени, проведенное за просмотром Reels увеличилось на 30%, а значит формат видео интересен пользователям. Instagram продолжит развиваться в этом направлении.

Говоря об увеличении рекомендованных постов от аккаунтов, на которые не подписан пользователь, Моссери признался, что сейчас это работает недостаточно хорошо. «Когда вам в ленте показывают что‑то, за чем вы раньше не следили, это должно быть действительно здорово», — заявил он.

Instagram на время сократит число рекомендаций, чтобы улучшить алгоритмы и ранжирование. А затем их вновь будут увеличивать, говорит глава Instagram.

Совсем недавно в новом отчете для инвесторов Марк Цукерберг заявил, что в лентах Facebook* и Instagram к концу 2023 года будет в два раза больше рекомендованных постов — около 30%, а не 15% как сейчас. По мнению бизнесмена, эти изменения должны «благотворно» повлиять на вовлеченность пользователей, а также качество контента, который появляется в ленте.

Это произошло на фоне акции против действующей политики соцсети, которую в конце июля запустили активные пользователи и блогеры. Они убеждены, что Instagram начал копировать TikTok и отходить от оригинальной концепции в погоне за популярностью.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.