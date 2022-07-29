перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек сыграет Бэтмена в «Аквамене-2» 12:09
«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто 11:04
Джонни Депп продал свои картины за 3,65 млн долларов 10:14
Глава L’Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка 9:53
Американка, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск 9:33
Daniele Levis Pelusi/Unsplash
Владельцы кинотеатров попросили снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений 8:33
В сети появился трейлер фильма «Дом тьмы» с Кейт Босуорт 3:06
MGM выпустит спин-офф «Рокки», посвященный Драго 2:30
На юго-востоке Москвы произошел пожар в хостеле. Погибли восемь человек 1:52
В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Ключи Локков». Он выйдет на Netflix в августе 1:07
Из соцсетей Шарлиз Терон
Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон поработают вместе над «антибайопиком» о Филипе К.Дике 0:00
На «Афише» появятся билеты на спектакли «Санкт-Петербург Оперы» Вчера в 22:51
Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором 2022 года Вчера в 22:37
Депутат Госдумы попросил запретить въезд в Россию группе «Би-2» Вчера в 22:13
Американская телесеть PBS выпустит сериал о супруге Уинстона Черчилля Вчера в 21:14
H&M продает бизнес в России, вышел трейлер байопика про Дэвида Боуи и другие новости дня
Вчера в 20:46 дайджест
В Балашихе загорелась дача Всеволода Мейерхолда Вчера в 20:00
На берегу Финского залива пройдут концерты Polnalyubvi, Ssshhhiiittt!, «Заточки» и Джизуса Вчера в 19:23
Вышел трейлер «Самаритянина». В нем Сильвестр Сталлоне предстает в образе супергероя на пенсии Вчера в 18:49
Эстония перестанет выдавать россиянам временный вид на жительство для обучения Вчера в 18:03

Instagram* все же откажется от полноэкранного режима и сократит рекомендации. Но на время

Семён Гудошников
Сегодня в 11:14

Instagram* все же откажется от ряда недавних обновлений, включая режим полноэкранных видео и увеличенную долю рекомендованного контента. Соцсеть решила прислушаться к массовой критике пользователей и вернуться к предыдущему дизайну. Об этом сказал глава Instagram Адам Моссери в интервью Platformer.

«Я рад, что мы пошли на риск — если мы не терпим неудачи время от времени, значит, мы мыслим недостаточно широко или недостаточно смело», — отметил он. По словам Моссери, теперь соцсеть сделает «большой шаг назад, чтобы перегруппироваться и выяснить, что делать дальше».

В Instagram заявили, что изменения носят временный характер, в будущем стоит ожидать новых обновлений, созданных с учетом мнения пользователей. Глава соцсети отметил, что в последнем квартале количество времени, проведенное за просмотром Reels увеличилось на 30%, а значит формат видео интересен пользователям. Instagram продолжит развиваться в этом направлении.

Говоря об увеличении рекомендованных постов от аккаунтов, на которые не подписан пользователь, Моссери признался, что сейчас это работает недостаточно хорошо. «Когда вам в ленте показывают что‑то, за чем вы раньше не следили, это должно быть действительно здорово», — заявил он.

Instagram на время сократит число рекомендаций, чтобы улучшить алгоритмы и ранжирование. А затем их вновь будут увеличивать, говорит глава Instagram.

Совсем недавно в новом отчете для инвесторов Марк Цукерберг заявил, что в лентах Facebook* и Instagram к концу 2023 года будет в два раза больше рекомендованных постов — около 30%, а не 15% как сейчас. По мнению бизнесмена, эти изменения должны «благотворно» повлиять на вовлеченность пользователей, а также качество контента, который появляется в ленте.

Это произошло на фоне акции против действующей политики соцсети, которую в конце июля запустили активные пользователи и блогеры. Они убеждены, что Instagram начал копировать TikTok и отходить от оригинальной концепции в погоне за популярностью.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Марк Цукерберг
Адам Моссери
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить