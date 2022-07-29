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Джонни Депп продал свои картины за 3,65 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:14

Джонни Депп заработал 3,65 млн долларов всего за несколько часов, продав картины из своей первой коллекции «Друзья и герои». Об этом сообщает Sky News.

На созданных актером арт-принтах изображены портреты четырех людей, вдохновивших Деппа: музыканта Боба Дилана, актера Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса.

© Из соцсетей Джонни Деппа

По информации телеканала, цена одной репродукции составляла около 4,8 тыс. долларов, а комплект из четырех работ можно было купить за 18,1 тыс. Все 780 картин из коллекции были распроданы в британской онлайн-галерее Castle Fine Art за несколько часов. В описании к произведениям говорилось, что они имеют «характерные завитушки от руки».

«Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего — моей семье, друзьях и людях, которыми я восхищаюсь», — сказал Депп. Он отметил, что рисовал картины всю жизнь, но раньше ограничивал себя, оставляя работы при себе. «Никто и никогда не должен себя ограничивать», — отметил он.

Ранее актер заработал на продаже своих картин в виде NFT 800 тыс. долларов. Вырученные средства он направил благотворительным организациям, помогающим больным детям и инвестирующим в экологические проекты.

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