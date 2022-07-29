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Американка, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск

Семён Гудошников
Сегодня в 9:33

Женщина, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск. Об этом пишет Billboard со ссылкой на адвоката музыканта Орина Снайдера.

Отзыв иска произошел после того, как сторона защиты обвинила адвокатов истицы в уничтожении улик и пригрозила денежными санкциями. Дело закрыто по преюдиции, что в данном случае означает «навсегда» — американка больше не сможет обвинить Дилана на тех же основаниях.

Иск был подан в прошлом августе. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, которая в судебных документах обозначается как Джей Си, утверждала, что исполнитель изнасиловал ее в 1965 году, когда ей было 12 лет.

По словам истицы, Дилан в течение шести недель, в апреле и мае, подвергал ее сексуальному насилию в отеле «Челси» в Нью-Йорке. Певец также якобы давал ей алкоголь и наркотики. В иске говорилось, что произошедшее оставило истицу эмоционально и психологически травмированной.

Как правило, такие обвинения подпадают под действие правила об исковой давности, однако благодаря новому закону Нью-Йорка бывшие жертвы могли в течение года подать в суд на предполагаемых обидчиков.

Адвокаты артиста назвали дело ложным и клеветническим, наглым вымогательством, маскирующимся под судебный процесс. The Rolling Stone со ссылкой на биографов Дилана и свидетельства тех лет писал, что большую часть апреля 1965 года Дилан провел на гастролях на Западном побережье США, а весь май — за границей. После этого обвинение подало новую версию иска, в которой утверждалось, что насилие происходило «в течение нескольких месяцев весной 1965 года».

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