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Глава L’Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:53

Генеральный директор французской косметической компании L’Occitane Рейнольд Гейгер считает несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка. Об этом сообщает Le Figaro.

«Должны ли мы осуждать российский народ, который не имеет никакого отношения к автократическому решению президента Путина?» — написал Гейгер в своей колонке.

Он рассказал, что компании пришлось уйти из России после того, как Йельский университет, «выступающий в роли цензора индустриального мира», составил список «хороших» и «плохих» компаний в зависимости от того, прекратили ли они свою работу в стране. Гейгер заметил, что список названий компаний, которые все еще ведут деятельность в России, был опубликован в соцсетях, которые затем разбушевались.

Глава компании заявил, что «мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу ее деятельность в других регионах мира». «За более чем четверть века напряженной работы мы создали успешный бизнес в России. С большой грустью я думаю о наших 720 сотрудниках, которых нам пришлось бросить, когда мы покинули страну», — сказал он.

Гейгер подчеркнул, что работу компании в стране нельзя было назвать коллаборационизмом (сотрудничеством с врагом). По его мнению, продолжение работы L’Occitane в России не равносильно финансовой поддержке военной операции.

Глава косметической компании также заметил, что последствия санкций, принятых странами ЕС и НАТО, «бумерангом отражаются на европейских экономиках». «Евро рушится и падает почти до паритета с долларом и швейцарским франком. Курс рубля находится на самом высоком уровне, несмотря на санкции <…>. Это, вероятно, не тот эффект, который вы хотели бы получить», — сказал Гейгер.

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