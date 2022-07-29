В сети появился трейлер фильма «Дом тьмы» с Кейт Босуорт

В нем раскрывается сюжет будущей картины. В ней привлекательная и таинственная девушка соблазняет мужчину, согласившегося подвезти ее из бара до дома. Она приглашает его к себе, заманивая в западню.

В сети появился трейлер фильма «Дом тьмы», главный роли в котором сыграли Кейт Босуорт («Все еще Элис», «Последний рубеж», «Двадцать одно») и Джастин Лонг («Калейдоскоп ужасов», «Ловушка разума»). Ролик опубликовал ютьюб-канал Saban Films.

Судя по трейлеру, в планах у красавицы — далеко не только романтический вечер. Вскоре в доме появляются подруги героини (их сыграли Джиа Кроватин и Люси Уолтерс). Вместе они останавливают мужчину, когда тот хочет уехать, и берут его в плен.

С какой целью девушки делают это и чем закончится для героя случайная встреча, ролик не раскрывает. Узнать это можно будет, когда картина выйдет на экраны. Ее премьера запланирована на 9 сентября.

Режиссером и сценаристом «Дома тьмы» выступил Нил ЛаБут, известный по фильмам «Смерть на похоронах» и «Сестричка Бетти». Оператором стал Дэниэл Кац, продюсерами — Дэрил Фримарк, Тим Хармс и Шон С. Сангани.