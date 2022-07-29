Шарлиз Терон и Альфонсо Куарон поработают вместе над «анти-байопиком» о Филипе К. Дике

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон и мексиканский режиссер Альфонсо Куарон выступят продюсерами фильма «Джейн», посвященного жизни писателя-фантаста Филипа К. Дика. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

В центре картины окажется умершая во младенчестве сестра-близнец Дика — Джейн. Ее смерть серьезно отразилась на личной и творческой жизни автора, и это подтолкнуло кинематографистов к созданию ленты.

Над картиной в качестве еще одного продюсера будет работать дочь писателя Иза Хаккетт. Ранее она занималась продюсированием сериала «Человек в высоком замке».

«Джейн, сестра-близнец моего отца, которая умерла через несколько недель после рождения, была в центре его вселенной. Соответствуя этому человеку с его уникальным воображением, фильм бросает вызов условностям байопика и охватит альтернативную реальность Филипа К. Дика, так отчаянно желавшего, чтобы его любимая сестра пережила шестинедельный возраст», — рассказала Хаккетт.

По словам авторов фильма, он представит «трогательную, тревожную и мрачно-юмористическую историю об уникальных отношениях женщины с ее блестящим, но проблемным близнецом, который также является знаменитым романистом Филипом К. Диком».

По сюжету Джейн будет пытаться спасти своего брата от многочисленных затруднительных ситуаций, как реальных, так и воображаемых. Роль сестры Филипа К. Дика исполнит Терон. Куарон станет режиссером-постановщиком картины.

Над проектом также будут работать Габриэла Родризес, Бет Коно, ЭйДжей Дикс, Сара Скугал, Кален Иган и Лила Раулингс. В создании фильма примут участие Electric Shepherd Productions, Denver and Delilah Productions и Esperanto Filmoj.