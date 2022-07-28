На «Афише» появятся билеты на спектакли «Санктъ-Петербургъ Оперы»

Впервые «Санктъ-Петербургъ Опера» начинает работу с новой билетной системой медиаплатформы «Афиша». Билеты на сайте сервиса можно будет купить начиная с открытия 36-го сезона театра.

Новый сезон «Санктъ-Петербургъ Оперы» откроет опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль состоится 16 сентября, а билеты будут доступны уже с 1 августа.

Купить билеты можно будет на сайте «Санктъ-Петербургъ Оперы» через удобный виджет «Афиши», на сайте Afisha.ru и в мобильном приложении «Афиша».

Сервис «Афиши» создан специально для театров и учитывает специфику спроса и предложения на спектакли — к нему подключены более 300 партнеров по всей России.

«Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся, что наше сотрудничество в новом театральном сезоне — только начало. Желаем „Санктъ-Петербургъ Опера“ динамичного развития, успехов и достижения новых вершин», — сказал гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.