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Депутат Госдумы попросил запретить въезд в Россию группе «Би-2»

Виктория Шанина
Сегодня в 22:13

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил руководителя ФСБ Александра Бортникова запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2». Об этом пишет ТАСС.

По словам кузнецова, участники группы после начала спецоперации «заняли активно антироссийскую позицию». Они отстранили от работы нескольких своих сотрудников за поддержку действий России на Украине, выпустили клип на песню с политическим подтекстам и отменили свой концерт в Омске из‑за наличия баннера с литерой Z.

ФСБ запретила въезд на территорию РФ «артистам, не имеющим российского гражданства, при этом выступающим с антироссийскими заявлениями». В своих интервью неоднократно подчеркивали, что не являются гражданами России, сказал Кузнецов, при этом они продолжают проводить концерты в стране и «вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии».

«На основании вышеизложенного, руководствуясь федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“, <…> в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для [солистов группы „Би-2“] Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», — говорится в письме Кузнецова Бортникову.

Также депутат направил письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой поручить провести проверку на «наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ“) в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера».

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