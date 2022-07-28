Американская телесеть PBS выпустит сериал о супруге Уинстона Черчилля

Американская телесеть PBS выпустит сериал, посвященный Клементине Черчилль — супруге британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Об этом сообщил Deadline.

Разработкой проекта займется вместе с телевещателем продакшен-студия Maven Screen Media, основанная Селин Рэттрей и Труди Стайлер, а также выпустившая сериал HBO «Екатерина Великая» компания Origin Pictures.

Шоу под названием «Миссис Черчилль» будет состоять из пяти эпизодов. Его сценарий напишет автор «Подпольной империи» Маргарет Нэгл. Изначально проект задумывался как кинофильм, но позже был расширен до сериала.

«Миссис Черчилль» расскажет историю об очень независимой и современной женщине, которая рисковала всем, чтобы спасти свою страну и мир от фашизма, а своего мужа — от него самого.

Каждый эпизод сериала расскажет о поворотном событии в жизни Клементины: ее сложном детстве, становлении суфражисткой, отказе выйти замуж за нелюбимого мужчину и, наконец, встрече с Уинстоном Черчиллем.

Шоу покажет, как развивались отношения будущего премьер-министра и Клементины, как супруга Черчилля переживала материнство, как ссорилась с племянницей, которая была очарована фашизмом.

Также проект не упустит из внимания и политическую деятельность Клементины: ее взаимоотношения с американским политиком Гарри Хопкинсом, известным как совесть Рузвельта, и ее встречу в СССР с Иосифом Сталиным.