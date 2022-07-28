H&M продает бизнес в России, вышел трейлер байопика про Дэвида Боуи и другие новости дня

На основателя The Insider Романа Доброхотова (и издание, и журналист признаны иноагентами) завели дело о дискредитации армии. Ему грозит крупный штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Суд вновь признал запрещенным в России сайт проекта Tor. Недавно его разблокировал РКН после успешной апелляции «Роскомсвободы» — юристы тогда указывали, что в российских законах нет общего запрета на распространение информации, связанной с VPN и анонимайзерами.

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии. Поводом послужили ее высказывания о спецоперации у Басманного суда, где на тот момент решался вопрос об аресте Ильи Яшина (признан иноагентом).

Двух соратников Тесака приговорили к 16 и 17 годам в колонии строгого режима по делу о двойном убийстве. Обвинения им предъявили на основе показаний Марцинкевича, которые он дал незадолго до смерти.

Эстония приостанавливает выдачу гражданам России временных видов на жительство для обучения. Кроме того, краткосрочное трудоустройство россиян теперь возможно только при наличии у них действующей эстонской визы.

Источники «Коммерсанта» говорят, что H&M выставил на продажу свой российский бизнес. Новому владельцу достанутся права аренды на 170 магазинов (некоторые — до 2050 года), распределительный центр и товарные запасы на 30 недель общей стоимостью в миллиарды рублей.

Отреставрированный после пожара Нотр-Дам планируют открыть для посетителей в 2024 году. К этому моменту будет завершена большая часть работ по восстановлению здания, у которого полностью сгорела и обрушилась крыша вместе с часами и шпилем.

Марк Цукерберг пообещал удвоить число рекомендованного контента в инстаграме (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), несмотря на критику такой политики со стороны блогеров. К концу 2023 года примерно 30–40% постов в ленте будет подбирать нейросеть.

Sprite начнут выпускать в прозрачных бутылках вместо зеленых из соображений экологичности. Краситель ухудшает качество вторсырья и усложняет переработку.

Сегодня вышел ряд новых трейлеров и тизеров. Смотрим проморолики фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли, документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream», биографической картины про Post Malone «Runaway», фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, а также фантастической ленты «Самаритянин», в которой Сильвестр Сталлоне играет супергероя на пенсии.

Charli XCX выпустила новую песню «Hot Girl», которая станет главным саундтреком еще не вышедшего слешера «Тела тела тела» Халины Рейн. За продакшен отвечала сама певица и барабанщик рок-группы The 1975 Джордж Дэниел.