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В Балашихе загорелась дача Всеволода Мейерхолда

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

В подмосковной Балашихе загорелась деревянная дача театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

В двухэтажном доме, некогда принадлежащем Мейерхольду, загорелась кровля. К 14.53 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано.

По мнению местных жителей, в здание могла ударить молния. Впрочем, некоторые балашихинцы считают, что дом могли поджечь или же он загорелся из‑за того, что там хранили горючие материалы. Одна из очевидцев заявила, что слышала громкий хлопок.

Всеволод Мейерхольд жил в доме на улице Сергея Есенина в Балашихе в 1930-х годах. Это здание принадлежало его супруге Зинаиде Райх. После ареста Мейерхольда в 1939 году на даче был спрятан архив режиссера.

Всеволод Мейерхольд был расстрелян в 1940 году. В 1955 году Верховный суд СССР посмертно реабилитировал режиссера. В 1989 году в Москве решили открыть мемориальный музей-квартиру Мейерхольда.

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