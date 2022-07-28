На берегу Финского залива пройдут концерты Polnalyubvi, Ssshhhiiittt!, «Заточки» и Джизуса

В августе в Петербурге пройдут «Отличные вечера на заливе» — летняя сессия фестиваля «Отличный Fest!», как их называют организаторы. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

В рамках «Отличных вечеров» на берегу Финского залива состоятся четыре концерта. Свои треки исполнят группы Ssshhhiiittt! и «Заточка», а также инди-поп-певица Polnalyubvi и рок-музыкант Джизус.

«На фестивале „Отличный Fest!“ была просто потрясающая атмосфера, атмосфера дружбы, понимания и поддержки и между зрителями, и между артистами. Мы поняли, что нам очень хочется продлить эти ощущения. <…> Каждый из артистов, которые выступят в рамках „Отличных вечеров“, уникален в том, что он делает. Мы уверены в том, что каждый концерт будет ярким и запоминающимся, в том числе благодаря месту проведения», — заявил генеральный продюсер фестиваля «Отличный Fest!» и «Отличных вечеров на заливе» Евгений Щеблыкин.

Концерты пройдут в новом общественном пространстве «Флагшток» на Крестовском острове. Polnalyubvi выступит 10 августа, Ssshhhiiittt! — 14-го, «Заточка» — 25-го, Джизус — 26-го (билеты можно найти по ссылкам, нажав на имя артиста или группы).