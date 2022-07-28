Вышел трейлер «Самаритянина». В нем Сильвестр Сталлоне предстает в образе супергероя на пенсии

Картина выйдет на экраны 26 августа. Она расскажет о знакомстве подростка по имени Сэм с пожилым соседом — мистером Смитом, который в прошлом был известен как супергерой по прозвищу Самаритянин.

В Сети появился трейлер фантастического фильма «Самаритянин», главные роли в котором сыграли Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Рэмбо») и 16-летний Джейвон Уолтон («Академия „Амбрелла“», «Эйфория»). Его опубликовал ютьюб-канал Rotten Tomatoes Trailers.

25 лет назад Самаритянин одолел злодея Немезиса в жестокой борьбе, а после этого бесследно исчез. Большинство горожан решили, что он погиб в огне. Однако Сэм обнаружит, что супергерой скрывался все эти годы, и попытается вернуть его в дело.

Режиссером ленты выступил Джулиус Эйвери. Продюсерами стали Сильвестр Сталлоне, Браден Афтегуд, Брэги Ф. Шут, Дэвид Керн, Адам Розенберг и Гай Ридель. Шут написал сценарий фильма. В актерский состав вошли Пилу Асбек, Даша Поланко, Мойзес Ариас и другие.