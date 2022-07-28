Netflix выпустил трейлер фильма «Блондинка», в котором Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро

Судя по ролику, лента будет посвящена непростой и неоднозначной жизни актрисы, придумавшей культовый образ и ставшей его заложницей. «Мэрилин не существует. Когда я выхожу из своей гримерки, я Норма Джин», — говорит Монро в трейлере.

Фильм расскажет о блестящей карьере актрисы, воссоздаст ее культовые образы и попытается ответить на вопрос, кем была Монро в обычной жизни и почему трагически скончалась в возрасте 36 лет.

Зрители увидят нервные срывы кинозвезды, обстоятельства, которые привели ее к зависимости от алкоголя, и безуспешные попытки выйти за рамки своего амплуа на экране. «Блондинка» выйдет на Netflix 28 сентября.

В картине, помимо Аны де Армас, можно будет увидеть Эдриена Броди («Пианист»), Бобби Каннавалле («Девять совсем незнакомых людей»), Завьера Сэмюела («Сентябрь») и Джулианну Николсон («Мейр из Исттауна»).

Режиссером картины выступил Эндрю Доминик, который известен по таким работам как «Ограбление казино» и «Еще раз с чувством». Он рассказал, что грядущая лента получила самый высокий возрастной рейтинг от Американской киноассоциации — NC-17 (лицам до 17 лет просмотр запрещен).