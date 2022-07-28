перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эстония перестанет выдавать россиянам временный вид на жительство для обучения 18:03
Netflix/YouTube
Netflix выпустил трейлер фильма «Блондинка», в котором Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро 17:53
На фестивале Chess & Jazz будут сеансы с гроссмейстерами, шахматный квест и лекторий 17:41
Цукерберг: в 2023 году рекомендованных постов в Instagram* будет в два раза больше 17:19
Happy Mondays выпустили мини-альбом в честь скончавшегося басиста и сооснователя группы Пола Райдера 17:12
Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии 16:42
Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами пройдет в трех российских регионах 16:40
Engyles/Wikimedia Commons
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель завершит карьеру в конце сезона 16:13
Сайт проекта Tor вновь запретили в России 16:09
Отреставрированный после пожара Нотр-Дам планируют открыть для посетителей в 2024 году 15:57
Rosalía выпустила сингл «Despechá» — первый с момента выхода «Motomami» 15:23
Выход ремейка «Star Wars: Knights of the Old Republic» отложили на неопределенный срок 15:13
Universal Pictures/YouTube
Вышел первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана 15:12
Pharaoh выступит на фестивале Block Party 14:47
В бутылках Sprite перестанут использовать зеленый пластик ради экологии 14:43
Вышло ранее не опубликованное демо экс-вокалиста The Clash Джо Страммера 13:24
Двух соратников Тесака признали виновными в двойном убийстве. Они получили 16 и 17 лет 12:39
Из соцсетей Романа Доброхотова
На главреда The Insider Романа Доброхотова* завели дело о дискредитации армии 11:45
Вышел трейлер документального фильма о Post Malone «Runaway» 11:30
В сети появился новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» 11:09

На фестивале Chess & Jazz будут сеансы с гроссмейстерами, шахматный квест и лекторий

Семён Гудошников
Сегодня в 17:41

Фестиваль Chess & Jazz, который пройдет с 30 по 31 июля в московском саду «Эрмитаж», поделился с «Афишей Daily» подробностями программы.

На фесте можно будет бросить вызов именитым гроссмейстерам — 30 июля сеанс одновременной игры проведет чемпион Европы и тренер сборной России по шахматам Владимир Поткин, а 31 июля — Эрнесто Инаркиев, который входит в сотню лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ и тоже выигрывал чемпионат Европы. Запись на игру — на стойке регистрации в Chess Village.

Еще один сеанс 31 июля проведет хедлайнер Chess & Jazz Ян Непомнящий. Поиграть с ним и взять у него автограф можно будет в зоне BetBoom King of Chess.

Вместе с банком «Точка» организаторы подготовили шахматный квест на разные уровни сложности. Лучшие игроки получат призы за успешное прохождение шахматных станций.

Сам турнир будет разделен на несколько этапов, которые будут проходить по системе нок-аут. Первый начнется 30 июля в 16.30, второй — в 18.00. На следующий день в 16.30 стартует третий этап, а в 18.00 — гранд-финал.

На Chess & Jazz также будет открыт лекторий «Фигуры речи», где в течение двух дней будут проходить дискуссии на шахматные темы. Билеты на фест можно купить на «Афише».

Ранее стала известна музыкальная программа Chess & Jazz. На фестивале выступят Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Kito Jempere Orchestra (среди участников живого оркестра — Павел Артемьев и Варвара Шмыкова), Zoloto, Anikv, Тося Чайкина, Антоха МС, Pompeya, хип-хоп-проект «Другдиджея» и экспериментальная группа «Нееет, ты что».

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Эрмитаж
ФИДЕ
СБОРНАЯ РОССИИ
Люди
Владимир Поткин
Эрнесто Инаркиев
Ян Непомнящий
Леонид Агутин
Павел Артемьев
Варвара Шмыкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить