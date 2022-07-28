На фестивале Chess & Jazz будут сеансы с гроссмейстерами, шахматный квест и лекторий

Фестиваль Chess & Jazz, который пройдет с 30 по 31 июля в московском саду «Эрмитаж», поделился с «Афишей Daily» подробностями программы.

На фесте можно будет бросить вызов именитым гроссмейстерам — 30 июля сеанс одновременной игры проведет чемпион Европы и тренер сборной России по шахматам Владимир Поткин, а 31 июля — Эрнесто Инаркиев, который входит в сотню лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ и тоже выигрывал чемпионат Европы. Запись на игру — на стойке регистрации в Chess Village.

Еще один сеанс 31 июля проведет хедлайнер Chess & Jazz Ян Непомнящий. Поиграть с ним и взять у него автограф можно будет в зоне BetBoom King of Chess.

Вместе с банком «Точка» организаторы подготовили шахматный квест на разные уровни сложности. Лучшие игроки получат призы за успешное прохождение шахматных станций.

Сам турнир будет разделен на несколько этапов, которые будут проходить по системе нок-аут. Первый начнется 30 июля в 16.30, второй — в 18.00. На следующий день в 16.30 стартует третий этап, а в 18.00 — гранд-финал.

На Chess & Jazz также будет открыт лекторий «Фигуры речи», где в течение двух дней будут проходить дискуссии на шахматные темы. Билеты на фест можно купить на «Афише».

Ранее стала известна музыкальная программа Chess & Jazz. На фестивале выступят Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Kito Jempere Orchestra (среди участников живого оркестра — Павел Артемьев и Варвара Шмыкова), Zoloto, Anikv, Тося Чайкина, Антоха МС, Pompeya, хип-хоп-проект «Другдиджея» и экспериментальная группа «Нееет, ты что».