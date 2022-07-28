Happy Mondays выпустили мини-альбом в честь скончавшегося басиста и сооснователя группы Пола Райдера

Первая версия — пересведенный оригинал (впервые композиция была издана на дебютном альбоме Happy Mondays «Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out)» 1987 года), вторая — запись с шоу Джона Пила, третья — с выступления в Шеффилдском университете.

В треклисте пластинки три песни. Все они — различные варианты композиции «Tart Tart», цепкая басовая линия которой принадлежит Райдеру.

Британская группа Happy Mondays выпустила мини-альбом «Tart Tart» в честь скончавшегося сооснователя коллектива басиста Пола Райдера, приходящегося братом вокалисту Шону Райдеру. Послушать EP можно здесь .

Пол Райдер умер утром 15 июля. Музыканту было 58 лет, причина смерти не раскрывается. Он записал с Happy Mondays четыре из пяти альбомов коллектива — все, кроме «Uncle Dysfunktional» (2007).

Happy Mondays образовались в Манчестере в начале 1980-х и к концу десятилетия стали одной из центральных фигур мэдчестера — музыкального жанра, смешивавшего гитарную рок-музыку, хаус, фанк и элементы психоделии.

В более широком смысле мэдчестер был полноценным культурным движением с собственным стилем в одежде — оверсайз-вещами, широкими брюками (одним из синонимов мэдчестера был термин baggy, или «мешковатый»), тягой к утилитарности и спортивной эстетике.