Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами пройдет в трех российских регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Москве, Московской и Белгородской областях запланирован эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

Детали соответствующего законопроекта сегодня, 28 июля, согласует правительство. Предполагается, что покупку можно будет совершить и по обычному, и по электронному рецепту.

Перечень препаратов будет утверждаться отдельно. «Ведомости» писали, что проект закона не разрешает онлайн-продажи наркотических, психотропных, иммунобиологических и радиофармпрепаратов.

Также инициатива не будет распространена на лекарства, содержащие более 25% этилового спирта и требующие температуры хранения ниже 15 градусов Цельсия.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав пишет, что сроки проекта во всех трех регионах намерены ограничить 1 марта 2023 и 1 марта 2026 года.

Законопроект обязывает аптеки обеспечить идентификацию личности лица, которому оформили рецепт на препарат, с личностью лица, которому его доставили, добавили в министерстве.