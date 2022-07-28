Отреставрированный после пожара Нотр-Дам планируют открыть для посетителей в 2024 году

Собор Парижской Богоматери планируется открыть для посетителей и проведения богослужений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. Ее слова передает Reuters.

По словам Абдул-Малак, к этому моменту будет завершена большая часть работ по восстановлению собора после пожара в апреле 2019-го.

Тогда полностью сгорела и обрушилась крыша (ее каркас был сделан из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева) вместе со шпилем и часами. Огнем была охвачена вся деревянная часть собора. Фасад здания удалось спасти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет. В июне 2019-го в нем прошло первое богослужение.

Работы по укреплению и обеспечению безопасности Нотр-Дам де Пари завершились осенью 2021 года, реставрация началась зимой 2022-го.