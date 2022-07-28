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Rosalía выпустила сингл «Despechá» — первый с момента выхода «Motomami»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:23

Испанская поп-исполнительница Rosalía выпустила сингл «Despechá». Его можно послушать здесь.

Despechá в переводе с испанского означает «быть не в своем уме». Певица заявила: «Есть много способов быть despechá — в данном случае это ощущение свободы или даже сумасшествия, движение вперед без сомнений или сожалений».

Это первая запись Розалии с момента выхода ее третьего альбома «Motomami», увидевшего свет в марте 2022-го.

До релиза пластинки «Афиша Daily» внесла ее в список самых ожидаемых альбомов года. Музыкальный журналист Артем Макарский писал: «С каждым своим альбомом испанская певица Розалия меняет свой статус: на дебюте она была фолк-исполнительницей, на втором альбоме она делала авант-поп с заимствованиями из фламенко, к третьему она подходит в статусе большой поп-исполнительницы».

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