Despechá в переводе с испанского означает «быть не в своем уме». Певица заявила : «Есть много способов быть despechá — в данном случае это ощущение свободы или даже сумасшествия, движение вперед без сомнений или сожалений».

Испанская поп-исполнительница Rosalía выпустила сингл «Despechá». Его можно послушать здесь .

Это первая запись Розалии с момента выхода ее третьего альбома «Motomami», увидевшего свет в марте 2022-го.

До релиза пластинки «Афиша Daily» внесла ее в список самых ожидаемых альбомов года. Музыкальный журналист Артем Макарский писал: «С каждым своим альбомом испанская певица Розалия меняет свой статус: на дебюте она была фолк-исполнительницей, на втором альбоме она делала авант-поп с заимствованиями из фламенко, к третьему она подходит в статусе большой поп-исполнительницы».