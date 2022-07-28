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Pharaoh выступит на фестивале Block Party

Денис Ламехов
Сегодня в 14:47

Pharaoh присоединился к составу артистов фестиваля Block Party в Москве — помимо него там выступят Хаски, Тося Чайкина, «Працтал фрактал», Lovanda, BollywoodFM, Maugli и Everthe8. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Также в лайнап добавились Nkeei, Uniqe и Artem Shilovets. Артисты исполнят собственные треки треки и выступят в кавер-формате One Live — они по-своему интерпретируют популярные треки 2000-х.

В рамках мероприятия можно будет приобрести редкие пластинки хип-хоп-артистов, мерч и книги, тиражную стрит-арт-графику и картины. На площадке представят зону скейтбординга и баскетбола, по соседству будет работать фуд-корт.

Block Party пройдет без возрастных ограничений. Кураторы Детского центра Музея Москвы представят специальную программу.

Адрес: Музей Москвы: Зубовский бульвар, дом 2. Билеты и подробности — на сайте и в социальных сетях создателей мероприятия, сообщества Encore Squad.

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