Депутаты предложили взимать с туристов по 100 рублей в сутки

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры разработал законопроект о туристическом сборе. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, на обсуждениях инициативы речь шла о фиксированном сборе в 100 рублей в сутки, взимать которые планируют со вторых суток проживания. Правило «вторых суток» позволит исключить людей, приезжающих в регион с туристическими целями, считает Ермак.

Член комитета Алексей Черняк уточнил, что механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого запустили в России в 2018 году. В рамках него туристы, приезжающие в Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края, должны платить фиксированный сбор, составляющий не более 50 рублей в сутки.

Деньги с туристов при заселении собирают гостиницы, средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры. По данным думского комитета по туризму, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн.

Законопроект о туристическом сборе направили в регионы на предоставление отзывов. Осенью должна начаться работа с профильными министерствами и ведомствами. Член думского комитета по туризму и развитию инфраструктуры Алексей Черняк говорит, что сейчас инициативу поддерживают 18 регионов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что законопроект может привести к снижению потока в нетуристический регион, добавить дополнительную нагрузку на гостиничный бизнес, которому придется взимать туристический сбор, и затянуть процесс заселения в отель, создав очереди в пиковые часы и вызвав раздражение у туристов.