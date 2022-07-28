СМИ: Минкульт предложил вынести создание советов по перформансам на общественное обсуждение

Министерство культуры предложило вынести инициативу о создании в России худсоветов для проверки перформансов на общественное обсуждение, пишет ТАСС со ссылкой на ответное письмо ведомства депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яне Лантратовой.

В апреле Лантратова предложила создать «институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания».

По ее словам, это нужно на время спецоперации и «в условиях жесткой информационной войны против России», когда «общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

В Минкульте, по данным ТАСС, так ответили Лантратовой: «Вы сами справедливо указываете, что влияние государственных институтов на их [худсоветов] работу должно быть исключено. В этой связи представляется целесообразным перенести обсуждение данной инициативы на одну из общественных площадок», — говорится в документе.

Внимание депутата привлекла скульптура художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт-Москва». Лантратова заявила, что его работа «высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери» и представляет из себя «пошлую пародию на великую статую „Родина-мать зовет!“».

4 июля депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма») после демонстрации «Большой матери». Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.