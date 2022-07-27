Новый сезон «Рика и Морти» выйдет 4 сентября

Премьера шестого сезона мультсериала «Рик и Морти» запланирована на 4 сентября 2022 года. Об этом в своем твиттер-аккаунте написала компания Adult Swim, которая производит сериал.
Помимо даты Adult Swim сообщила, что продолжение «Рика и Морти» будет «разрывным». И это все подробности о релизе — трейлеров, информации о сюжете и тому подобного пока не было.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.
Рик Санчес — это циничный сумасшедший ученый, а Морти — его наивный, капризный внук. Сериал посвящен их злоключениям по разным эпохам и безумным локациям.
В предыдущем, пятом сезоне, главные герои попадают под кислотный дождь, участвуют в перестрелке из бластеров, наблюдают за огромными насекомыми. А Рик, помимо прочего, еще и зачем‑то собственноручно делает операцию на своем мозге.