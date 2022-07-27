Новый сезон «Рика и Морти» выйдет 4 сентября

Премьера шестого сезона мультсериала «Рик и Морти» запланирована на 4 сентября 2022 года. Об этом в своем твиттер-аккаунте написала компания Adult Swim, которая производит сериал.

Помимо даты Adult Swim сообщила, что продолжение «Рика и Морти» будет «разрывным». И это все подробности о релизе — трейлеров, информации о сюжете и тому подобного пока не было.