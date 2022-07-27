Чемпионский пояс Мухаммеда Али ушел с молотка за 6 млн долларов

Чемпионский пояс боксера Мухаммеда Али, полученный от WBC за победу над Джорджем Форманом в 1974 году, был продан на аукционе за 6,18 млн долларов. Об этом пишет CNN.

Пояс знаменателен не только чемпионским титулом. Бой с Форманом стал для Али первым за семь лет, в течение которых он не выступал после лишения его боксерской лицензии и титула WBC из‑за отказа участвовать во Вьетнамской войне.

Новым владельцем пояса стал владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей. В своих соцсетях он написал, что гордится тем, что теперь является частью спортивной истории.

Впервые этот пояс был продан в 2016 году, когда скончался Мухаммед Али, за 358 500 долларов.