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Дэвид Харбор и Педро Паскаль сыграют главные роли в новой криминальной драме от HBO

Виктория Шанина
Сегодня в 21:35

Американские актеры Педро Паскаль («Нарко», «Одни из нас») и Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Горбатая гора») сыграют главные роли в новом мини-сериале от стриминговой платформы HBO Max. Об этом пишет Variety со ссылкой на внутренние источники.

Картина уже находится в разработке. Это будет криминальная драма под названием «My Dentist’s Murder Trial» (если переводить дословно с английского, то «Суд над моим стоматологом по делу об убийстве»).

Сериал вдохновлен одноименной статьей американского журналиста Джеймса Лаздуна для издания New Yorker. В ней рассказывалась история о том, как дантист Лаздуна по имени Гилберто Нуньес был обвинен в убийстве своего друга Томаса Колмана.

Нуньес стал обвиняемым по делу об убийстве в 2015 году. По версии следствия, он заставил Колмана «проглотить вещество, приведшее к смерти». Кроме того, стоматолог выдавал себя за агента ЦРУ и был любовником жены Томаса Колмана.

Помимо исполнения главных ролей Паскаль и Харбор выступят исполнительными продюсерами. Сценарий напишет Стив Конрад («В погоне за счастьем», «Невероятная жизнь Уолтера Митти»), он же станет режиссером пилотного эпизода.

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