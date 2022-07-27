РБК: «Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из‑за его отсутствия

«Ленфильм» не смог выполнить поручение властей по «поэтапному замещению закупки иностранной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции» для кинопроизводства, пишет РБК со ссылкой на отчет киностудии за 2021 год.

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», — указала компания. «Потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует», — цитирует отчет издание.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков заявил РБК, что студия следит за рынком на предмет появления российских аналогов необходимого оборудования. «В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — добавил он.

Опрошенные изданием игроки сферы кинопроизводства также сообщили, что съемочный процесс на 100% построен на использовании зарубежной техники и программного обеспечения.

Расходные материалы — рабочие перчатки и клей для микрофонов — тоже производят западные компании. «Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет», — сообщил неназванный собеседник РБК.