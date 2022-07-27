Роспотребнадзор: в возврате коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет необходимости

Необходимость вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне отсутствует, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова передает ТАСС.

По оценке Пшеничной, стремительного роста заболевших, как это было в январе 2022 года, сейчас не наблюдается.

«При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — добавила она.

Согласно ее данным, новые подварианты «Омикрона» вызывают заболевание, чья тяжесть сопоставима с ОРВИ, резкое увеличение числа госпитализаций маловероятно.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за предшествующую этой дате неделю показатель заболеваемости вырос на 48,9%.

Сегодня, 27 июля, в России за сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 апреля.