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Роспотребнадзор: в возврате коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет необходимости

Денис Ламехов
Сегодня в 16:25

Необходимость вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне отсутствует, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова передает ТАСС.

По оценке Пшеничной, стремительного роста заболевших, как это было в январе 2022 года, сейчас не наблюдается.

«При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — добавила она.

Согласно ее данным, новые подварианты «Омикрона» вызывают заболевание, чья тяжесть сопоставима с ОРВИ, резкое увеличение числа госпитализаций маловероятно.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за предшествующую этой дате неделю показатель заболеваемости вырос на 48,9%.

Сегодня, 27 июля, в России за сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 22 апреля.

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