«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений

С 1 августа уведомления об операциях по картам «Сбера» подорожают на 10 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Так, в зависимости от типа карты услуга будет обходиться в 40 или 70 рублей в месяц. Исключение — кредитные и некоторые премиальные карты, уведомления у которых бесплатные.

Эта мера связана с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет. В частности, увеличилась транзакционная активность клиентов, а также количество и виды отправляемых сообщений.

В пресс-службе добавили, что клиенты могут оформить подписку банка, — в этом случае услуга будет предоставляться бесплатно.

Как отмечает РИА «Новости», «Сбер» поднял стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет.