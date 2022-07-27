Megan Thee Stallion завершила работу над вторым альбомом

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion рассказала, что закончила работу над новой пластинкой, название и дата релиза которой пока не разглашаются. Сообщение появилось в инстаграм*-сторис артистки.

«Он для всех горячих штучек, он честный, он — я. Он настоящий», — добавила исполнительница. Альбом станет вторым для нее после выхода «Good News» в 2020-м.

Также Megan Thee Stallion выпустила четыре микстейпа: «Make It Hot» (2017), «Tina Snow» (2018), «Suga» (2020) и «Something for Thee Hotties» (2021).

В 2022-м увидели свет три ее сингла: «Sweetest Pie» с Дуа Липой, «Plan B» и «Pressurelicious», записанный совместно с рэпером Future.

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