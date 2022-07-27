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Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19

Дестин Дэниел Креттон, снявший прошлогодний хит Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», займет режиссерское кресло в фильме «Мстители: Династия Канга». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

После успеха «Шан-Чи», который собрал в мировом прокате 432 млн, Marvel заключила с Креттоном сделку. В рамках ее, помимо работы над «Династией Канга», постановщик также занимается сиквелом «Шан-Чи» и сериалом о Чудо-человеке.

Кто станет сценаристом «Династии Канга», пока неизвестно. Как и подробности сюжета, и состав героев. Картина станет одной из заключительных фильмов шестой фазы киновселенной Marvel.

На недавней презентации на Comic Con глава Marvel Studios Кевин Файги сказал, что выход «Династии Канга» состоится 2 мая 2025 года, незадолго перед премьерой других «Мстителей» — «Секретные войны», которая пройдет 7 ноября того же года.

Как уточняет DTF, до конца шестой фазы главным злодеем будет Канг-завоеватель, впервые появившийся в сериале «Локи». Этот персонаж должен также появиться в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Подробности по теме
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