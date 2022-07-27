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Продажи новых смартфонов в России упали до минимума за пять лет

Семён Гудошников
Сегодня в 10:49

Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года в России оказались минимальными за последние пять лет. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Билайна» и Tele2.

Источник, близкий к одному из операторов, назвал продажи новых смартфонов самыми низкими за десятилетие. В рублях, по его оценке, этот показатель опустился до уровня пандемийного 2020 года.

По оценкам МТС и «Билайна», в России в этот период было продано примерно 4,5 млн смартфонов на 103 млрд рублей. В МТС заявили, что продажи упали по отношению к прошлому году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2 — на 23 и 12%. «Мегафон» зафиксировал падение продаж на 17% по числу смартфонов.

Представитель «Билайна» предположил, что обвал продаж связан со снижением спроса на такие бренды, как Apple и Samsung. Россияне стали отдавать предпочтение китайским смартфонам. По словам представителя «М.Видео — Эльдорадо», в июне–июле на их долю пришлось две трети проданных устройств, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 50%.

Аналитики связывают сокращение спроса со снижением реальных доходов населения и подорожанием смартфонов. «Покупательная способность, геополитика, страх за будущее — все это не способствует покупке айфона более чем за 100 000 рублей», — отмечает глава агентства Content Review Сергей Половников.

После начала российской военной операции на Украине поставки товаров многих технологических компаний в Россию остановились. Некоторые из‑за санкций и нарушенных логистических цепочек, другие из‑за решения самих компаний покинуть рынок. На этом фоне в России приняли закон о параллельном импорте, который позволяет ввозить в страну определенные товары без разрешения правообладателя.

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