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Röyksopp выложили еще два новых трека — они войдут во вторую часть альбома «Profound Mysteries»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:06

Норвежский электронный дуэт Röyksopp выложил две новые композиции из грядущего альбома «Profound Mysteries II» — «Let’s Get It Right» и «Control».

Первая песня записана совместно с норвежской певицей Astrid S (настоящее имя — Астрид Смепласс), дебютировавшей в начале 2010-х в местной версии шоу Pop Idol и выпустившей единственную пластинку «Leave It Beautiful» в 2020-м. В марте Röyksopp опубликовали трек «Breathe» с вокалом исполнительницы.

Во втором треке нет приглашенного вокалиста, но есть зацикленный вокальный семпл с текстом «Control A, Control X» — это клавиатурные команды Windows, выделяющие все объекты и вырезающие их.

«Let’s Get It Right» и «Control» войдут в треклист грядущего альбома вместе с выложенными ранее синглами «Unity» и «Sorry». Согласно заявлению группы, среди тем пластинки — «любовь и потеря, отчаяние и примирение». Запись увидит свет 19 августа.

Первая часть «Profound Mysteries» была опубликована в конце апреля — тогда о возможном сиквеле пластинки не сообщалось. К выпуску записи участники группы выложили пятидесятиминутное видео — его создал австралийский цифровой художник Джонатан Завада, ранее работавший с Дуа Липой и Flume. Он также стал автором всех коротких абстрактных роликов к трекам Röyksopp с обеих частей альбома, включая те, о которых мы говорили выше.

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