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МВФ второй раз за год ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Семён Гудошников
Вчера в 22:43

Международный валютный фонд во второй раз за год снизил прогноз роста мирового ВВП. На этот раз с 3,6% до 3,2% (для сравнения в прошлом году мировая экономика увеличилась на 6,1%). Об этом говорится на сайте фонда.

В следующем году мировое ВВП тоже вырастет не так сильно, как прогнозировалось в апреле — на 2,9%, а не на 3,6%, считают в МВФ.

Причинами корректировки прогноза называют более высокую, чем ожидалось, инфляцию (особенно в США и основных странах Европы), более значительное замедление экономического роста в Китая и военные действия России на Украине.

МВФ улучшил оценку снижения российского ВВП в нынешнем году — с 8,5% до 6%, но при этом увеличил уровень ожидаемого падения экономики страны в следующем — с 2,3% до 3,5%.

По словам главного экономиста фонда Пьера-Оливье Гуринши, несмотря на улучшение прогноза для российской экономики на 2022 год, следует помнить, что ее все еще ожидает «достаточно серьезная рецессия».

Отдельно МВФ рассмотрел возможный сценарий, при котором Россия полностью прекратит поставлять газ в Европу. Такое развитие событий, считают в фонде, приведет к снижению роста мирового ВВП до 2,6% в 2022 году и до 2% в следующем. В США и Евросоюзе в 2023-м, согласно прогнозу, рост будет практически нулевым.

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