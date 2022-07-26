Вышел трейлер комедии «Время для себя» с Кевином Хартом и Марком Уолбергом

Netflix показал первый трейлер комедии «Время для себя», в которой снялись в главных ролях Кевин Харт («Улетный транспорт») и Марк Уолберг («Третий лишний»). Они сыграли старых друзей, отправившихся в совместный отпуск после многолетней разлуки.

Харт предстал в фильме в образе примерного семьянина, которые провел последние лет десять в заботе о доме и детях. Уолберг же исполнил роль его никогда не взрослеющего друга, проводящего все время на вечеринках.

По сюжету супруга героя Харта настаивает, чтобы муж наконец отдохнул от домашних хлопот и провел время вдали от семьи. В итоге он отправляется в путешествие, в котором, судя по всему, проведет самое безумное время в своей жизни.