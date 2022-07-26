Вышел трейлер комедии «Время для себя» с Кевином Хартом и Марком Уолбергом

Netflix показал первый трейлер комедии «Время для себя», в которой снялись в главных ролях Кевин Харт («Улетный транспорт») и Марк Уолберг («Третий лишний»). Они сыграли старых друзей, отправившихся в совместный отпуск после многолетней разлуки.
Харт предстал в фильме в образе примерного семьянина, которые провел последние лет десять в заботе о доме и детях. Уолберг же исполнил роль его никогда не взрослеющего друга, проводящего все время на вечеринках.
По сюжету супруга героя Харта настаивает, чтобы муж наконец отдохнул от домашних хлопот и провел время вдали от семьи. В итоге он отправляется в путешествие, в котором, судя по всему, проведет самое безумное время в своей жизни.
Трейлер демонстрирует, например, как домохозяин переживает атаку льва, а затем занимается вингсьютингом — спортом, в котором люди прыгают с высоты и планируют с помощью специальных костюмов с крыльями.
«Это Хак. Он всегда заставляет меня делать тупые вещи», — заявляет герой Харта в ролике. К чему приведут его приключения со старым приятелем, можно будет увидеть на стриминговом сервисе Netflix 26 августа.