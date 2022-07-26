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Россия уйдет с МКС, Pulp воссоединятся и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:31

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года. Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что основным приоритетом страны станет создание Российской орбитальной служебной станции.

Baza и Shot сообщили, что полиция проверяет стендапера Данилу Поперечного на дискредитацию Российской армии. По информации Ксении Собчак, аналогичная проверка запущена и в отношении ведущего «Модного приговора» Александра Васильева.

Минюст признал нежелательными организациями расследовательские издания Bellingcat* и The Insider*. В список ведомства также попал Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы из Чехии.

Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих из‑за рубежа, платить налоги в России. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство.

X5 Group организовала пилотный проект по передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Пока к нему подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Аналогичную инициативу в 22 столичных дарк-сторах запустил «Магнит».

В возрасте 77 лет умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл. В 1998 году он получил Нобелевскую премию за Белфастское мирное соглашение, с которого началось урегулирование конфликта в стране.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против смешения рас в Европе. Он заявил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, «больше не являются нациями».

Клиенты Wildberries пожаловались, что вместо заказанных в магазине Intimshop секс-игрушек получили пластиковые бутылки. Оказалось, что владелец магазина украл название у известной сети секс-шопов и специально продавал фейковые игрушки до 1000 рублей, чтобы избежать более строгого наказания.

Проезд по Московскому скоростному диаметру будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным с 1 января следующего года, сказал Собянин. Строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируется завершить этой осенью, а южного участка трассы — в 2023 году.

Венецианский кинофестиваль объявил программу этого года. В основной конкурс вошли 23 работы, включая новые фильмы Ноя Баумбаха, Луки Гуаданьино, Даррена Аронофски и Алехандро Иньярриту. В секции «Новые горизонты» покажут российско-казахстанскую картину «Голиаф».

Вышел локализованный тизер нового сезона «Рассказа служанки». Первые два эпизода появятся на more.tv 15 сентября — одновременно со всем миром.

Disney+ снимет новую экранизацию романа про драконов «Эрагон» Кристофера Паолини. Сейчас работа над картиной находится на ранних стадиях.

The Kinks вновь допустили реюнион — на этот раз к шестидесятилетию хита «You Really Got Me» в 2024 году. А вот Pulp решение приняли окончательно: группа воссоединится уже в 2023-м.

* Bellingcat и The Insider внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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