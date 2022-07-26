В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой

Семь игроков регбийного клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» отказываются участвовать в матчах в знак протеста против новой формы. На ней изображена радуга — символ ЛГБТ. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Спортсмены заявили, что поддержка ЛГБТ-сообщества противоречит их религиозным и культурным убеждениям. Они посетовали, что новую форму выпустили, не посоветовавшись с ними.

Регбисты не намерены надевать футболки с ЛГБТ-символикой даже ради участия в соревнованиях. По правилам Национальной регбийной лиги игроки одной команды обязаны выходить на поле в одинаковой одежде.