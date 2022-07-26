В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой

Семь игроков регбийного клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» отказываются участвовать в матчах в знак протеста против новой формы. На ней изображена радуга — символ ЛГБТ. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Спортсмены заявили, что поддержка ЛГБТ-сообщества противоречит их религиозным и культурным убеждениям. Они посетовали, что новую форму выпустили, не посоветовавшись с ними.
Регбисты не намерены надевать футболки с ЛГБТ-символикой даже ради участия в соревнованиях. По правилам Национальной регбийной лиги игроки одной команды обязаны выходить на поле в одинаковой одежде.
«Мэнли-Уорринга Си Иглз» планировал стать первым клубом НРЛ, выступившим в форме с поддержкой ЛГБТ. Однако теперь тренер команды Дез Хаслер называет эту затею серьезной ошибкой.
Он признал, что действительно не все игроки участвовали в обсуждении идеи, и принес извинения семерым несогласным спортсменам. Также Хаслер извинился перед ЛГБТ-сообществом.
Тренер заявил, что действия клуба вызвали «замешательство, неловкость и причинили боль многим людям — в частности, из тех групп, права которых пытались защитить».
При этом спортивная общественность осудила игроков за отказ играть в футболках с ЛГБТ-символикой. Бывшая звезда «Мэнли-Уорринга Си Иглз» Ян Робертс заявил, что бойкот спортсменов разбивает ему сердце. Робертс был первым в истории НРЛ регбистом, совершившим камингаут.
Спортивные журналисты и другие атлеты также обвинили регбистов в лицемерии. Они напомнили, что их клуб спонсируют производитель пива и букмекерская контора, но это не вызывает протеста, хотя религии не одобряют азартные игры и алкоголь.