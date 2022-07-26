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В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

В Москве, на Тверской улице, открылся музей-квартира советской и российской балерины Майи Плисецкой, считающейся одной из лучших артисток балета XX века. Об этом сообщил «Интерфакс».

Квартира станет двенадцатым филиалом Театрального музея имени Бахрушина. Ее подарил музею вдовец Плисецкой — композитор Родион Щедрин. В квартире сохранились интерьеры и более тысячи личных предметов балерины.

При подготовке экспозиции сотрудники Театрального музея изучили почти 10 тыс. предметов. Они включили в музейное собрание в том числе авторские литографии Марка Шагала с его подписью, а также работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера.

Кроме того, в музее-квартире можно увидеть документы, сценические костюмы Плисецкой, ее скульптуры и портреты, а также наряды, созданные специально для балерины французским модельером Пьером Карденом.

«Уникальное серое платье из газа к балету „Дама с собачкой“ — единственный женский балетный костюм, который знаменитый модельер прислал Майе Михайловне лично, в подарок», — рассказала директор Театрального музея Кристина Трубинова.

Она одной из первых посетила открытый Музей-квартиру Майи Плисецкой наряду с дирижером Валерием Гергиевым и министром культуры Ольгой Любимовой. По словам Гергиева, любой, кто придет в квартиру, «увидит невероятную атмосферу скромного, но в то же время полного, беззаветного служения великому делу».

«Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров», — добавила Любимова.

Майя Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года. Она была принята в труппу Большого театра в 1943 году после окончания Московского хореографического училища. В театре балерина проработала почти пятьдесят лет, став примой в 1960 году.

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