Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии

Модельера и ведущего Первого канала Александра Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

По ее информации, обращение на Васильева полиция зарегистрировала 25 июля. В нем, утверждает Собчак, говорится, что модельер высказывался против спецоперации.

Собчак предположила, что речь идет об открытом письме Васильева Висагинскому муниципалитету Литвы. В Литве у историка моды хранится коллекция старинного костюма, также у него есть местное гражданство.

Письмо Васильев написал 3 марта, но СМИ, по словам Собчак, начали обсуждать его в мае — июне, примерно тогда же, когда ведущий «Модного приговора» появился в программе «Сегодня вечером» у Николая Цискаридзе.

Ранее телеграм-каналы Baza и Shot сообщили, что проверку на предмет дискредитации Вооруженных сил России начали в отношении стендапера Данилы Поперечного. Проверку организовали после обращения некоего Максима Васильева, который заявил, что комик негативно относится к спецоперации и публикует «опасные посты».