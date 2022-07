Гитарист британской рок-группы The Kinks Дейв Дэвис допустил возможность ее воссоединения спустя почти 30 лет после распада. Слова музыканта передает The Independent.

Он обсудил возможность со своим братом, сооснователем и вокалистом коллектива Рэем Дэвисом — реюнион может состояться к шестидесятой годовщине выхода хита The Kinks «You Really Got Me» в 2024 году.

К сожалению, и Дейв, и Рэй Дэвисы многократно высказывались о возможности воссоединения группы, например, в 2013, 2014 и 2018 годах, но так и не вернулись к совместной работе.

В 2014 году «Афиша–Волна» включила реюнион The Kinks в список самых желанных и кратко рассказала историю распада группы в середине 1990-х.

The Kinks собрались в 1963 году и, наряду с The Beatles и другими бит-группами 1960-х, значительно повлияли на развитие британской и мировой гитарной музыки, оставив последователей в лице The Jam, Oasis и множества других коллективов.

На счету группы 24 пластинки. Самые известные из них — дебютный альбом «Kinks» (1964), «Face to Face» (1966) и «Village Green Preservation Society» (1968).